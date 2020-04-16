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Çorum'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu edildi

ÇORUM'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 4 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

16.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:15
Çorum'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu edildi

ÇORUM'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 4 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişi, uygulanan tedaviyle sağlıklarına kavuştu. Bu kişiler, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli yaklaşık 50'nin üzerinde koronavirüs testi pozitif hastanın taburcu edildiğini belirterek, "Şu anda servislerimizde yatan aktif pozitif hastalarımız mevcut. Genel olarak Türkiye ortalamasının altında bir hasta sayımız var. Yalnız bu iyi sürece rağmen biz yine halkımızdan mümkün olduğunca evde kalmalarını, her zaman taburcunun mümkün olmadığını, bunun bir de kötü senaryolarının olduğunu düşünerek mümkün olduğunca kendilerini korumalarını istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hitit Üniversitesi, Güncel
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