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Çorum'da koronavirüsü yenen 7 hasta daha taburcu edildi

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 7 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

08.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:48
Çorum'da koronavirüsü yenen 7 hasta daha taburcu edildi
Çorum 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 7 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 7 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
Kentte dün evlerine gönderilen 19 kişiyle Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 26 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Güncel
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