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Çorum'da Kovid-19'u yenen 25 hasta daha taburcu edildi

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

11.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:04
Çorum'da Kovid-19'u yenen 25 hasta daha taburcu edildi
Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 25 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
Kentte bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 64'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Güncel
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