Çorum'da Kovid-19'u yenen 25 hasta daha taburcu edildi
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
11.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:04
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 25 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
Kentte bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 64'e yükseldi.
Kaynak: AA