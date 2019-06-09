Çorum'da yangın faciası: 7 ev tamamen kül oldu

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde çıkan yangında 7 ev tamamen yandı. Sabah saatlerinde Rasim Çetin isimli köylünün evinde başlayan yangın çevredeki evlere de sıçradı. Kargı Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ile çevre ilçeler Osmancık ve Tosya'dan gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, ilçeye bağlı 25 kilometre uzaklıktaki Hacıveli köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Rasim Çetin'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangını gören köylüler olayı jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye Kargı Belediyesi, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ile çevre ilçeler Osmancık ve Tosya'dan da çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kargı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını daha fazla eve sıçramadan kontrol altına aldı.

7 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında 7 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri başka evlere de sıçramaması için özverili bir çalışma yürüttü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında evi yanan Zeki Karabulut isimli köy sakini hayvanları otlatmak için evden çıktığını belirterek, "Hayvanlarımı otlatmak için sabah erkenden çıkmıştım. Baktım köyden alevler ve duman yükseliyor. Hayvanlarımı topladım ve geri döndüm. Yangın köyün başındaki evden çıktı. Sonra yanarak bu tarafa doğru geldi" dedi.

Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA