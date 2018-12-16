Çorum'da Köylüler Referandum İçin Sandık Başında (2)

OYLAMADAN 'HAYIR' ÇIKTI
Çorum Sungurlu
'ya bağlı Kula
köyünün sakinleri, ilçe merkezinden hak ettikleri hizmeti alamadıkları gerekçesiyle Bayat
'a bağlanıp, bağlanmayacaklarının belirlenmesine yönelik referandumda oy kullandı. 300 nüfuslu köyde, 119 seçmen, köy konağına giderek, oy kullandı. Referandumda 51 seçmen 'Evet' oyu kullanırken, 68 seçmen ise 'Hayır' oyu verdi. Bu sonuca göre, Bayat ilçesine bağlanması için halk oylaması yapılan Kula köyü, Sungurlu ilçesine bağlı kalacak.
Çorum,Sungurlu,Kula
16 Aralık 2018 Pazar 18:18