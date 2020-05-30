Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Yangın yerinden görüntüler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı ÇORUM (AA) – Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

30.05.2020 03:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 03:32
Yangın yerinden görüntüler
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
ÇORUM (AA) – Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, kentte çok sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği sitedeki iki iş yerinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibince müdahale edildi.
Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çorum’da Küçük Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Çorum, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Haber
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Muharrem İnce, programda Erdoğan’ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Haber
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Haber
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı Haber
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce’nin Erdoğan’la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez Haber
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD’li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:21: Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı - Haber 03:13: Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı - Haber 03:11: Adana'da 4. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı - Haber 03:09: İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (2) - Haber 03:04: BEYLİKDÜZÜ'NDE SİTE SAKİNLERİNE ÖZEL HAVAİ FİŞEKLİ FETİH KUTLAMASI - Haber 01:46: Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar - Haber 00:49: Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı - Haber 19:45: 30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Haber 13:46: Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi - Haberler 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler