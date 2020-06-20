Çorum'da, LGS'ye giren öğrenciler kuyruk oluşturdu
Çorum'da, LGS'ye giren öğrenciler kuyruk oluşturduÇORUM'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler okul önlerinde kuyruklar oluşturdu.
20.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:15
ÇORUM'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler okul önlerinde kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı.
Çorum'da, LGS heyecanı yaşayan öğrenciler, sabah saatlerinde okul önlerinde toplandı. Okul girişlerinde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı. Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulunda sınava giren öğrenciler, 100 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için bekleyen öğrenciler arasına dubalar yerleştirildi. Girişte dezenfektan kullanmaları istenen öğrencilere yeni maskeler de dağıtıldı.
Kaynak: DHA