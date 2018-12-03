Çorum'da Lokantada Mutfak Tüpü Patladı

Çorum
'da bir iş yerinde meydana gelen tüp patlaması nedeniyle büyük çapta hasar oluştu. Hürriyet Meydanı
yakınlarındaki kapalı olan bir lokantada mutfak tüpü patladı.
Çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
Olayın nedenini araştıran ekipler, mutfak tüpünün patlaması sonrası yangının çıktığını tespit etti.
Patlama ve yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
Hürriyet Meydanı,Çorum
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:07