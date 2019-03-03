Çorum'da Madde Bağımlılığına Karşı Yürüyüş

Kaynak: AA

Çorum'da, Yeşilay öncülüğünde madde bağımlılığına karşı verilen mücadeleye destek olmak amacıyla yürüyüş yapıldı.Yeşilayın kuruluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar, Kentpark'ta toplandı."Yeşilay'ı sev, yaşamayı seç", "Yaşamak için bir nedenim var", "Sigarayı dışla, hayata yeniden başla" şeklinde slogan atarak bin 200 metrelik yürüyüş parkurunu tamamlayan vatandaşlara, çeşitli hediyeler verildi.Vali Yardımcısı Recep Yüksel, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin toplumu tehdit eden bağımlılıklarla mücadele ettiğini, bu mücadelenin ancak gönüllü desteğiyle başarılı olabileceğini söyledi.Devletin ihtiyaç duyduğu gönüllü desteğini Yeşilay'ın sağladığına işaret eden Yüksel, şunları dile getirdi:"Yeşilay, önümüzdeki zamanlarda da gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tamamını olumsuz etkileyen, uykularımızı kaçıran, devletimizin, başta güvenlik kuvvetlerimizin ciddiyetle uğraştığı sorunlarla canı gönülden uğraşmaya devam edecek. Uyuşturucudan sigaraya hatta teknolojik bağımlılığa kadar bağımlılık çeşitleri var. Hep birlikte karşı çıktığımız bu bağımlılıklara devletimiz de bütün gücüyle karşı koymaktadır ancak gönüllü katkı olmazsa bu tür sorunlarla baş etmekte geç kalabiliriz. Bu nedenle güç birliği yapmaya devam edeceğiz."Yeşilay Çorum Şube Başkanı İsmail Türker Ejder ise Yeşilay'ın kuruluşunun 99. yılında halkın bağımlılık konusunda bilinç düzeyini artırmayı hedefleyen faaliyetler düzenlediklerini bildirdi.Bu yıl ki etkinliklerde "Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var" temasını işlediklerini belirten Ejder, şunları kaydetti:"Bu hafta etkinliklerimizle bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz."Yürüyüşe, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, bazı kamu kurumlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.