01.07.2019 17:36
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Çorum'da mantar zehirlenmesi

Çorum

Çorum'da yedikleri mantarlardan zehirlenen 1' çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum 'da yedikleri mantarlardan zehirlenen 1' çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mecitözü ilçesine bağlı Sögütönü köyünde S.Y, R.T. ve C.T. ile Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünden F.Ş. ve Üçoluk köyünden B.K. araziden topladıkları mantarı yemeleri sonucu zehirlendi.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan şahıslar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan şahıslardan C.T. adlı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Mecitözü , Çorum , 3. Sayfa

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