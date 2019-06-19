19.06.2019 22:27
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Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Çorum

Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Çorum- İskilip kara yolunun 15'inci kilometresinde Zafer Salman'ın kullandığı 19 M 0341 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer Temel'in kullandığı 67 UC 696 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ömer Temel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından açıldı.
Kaynak: AA
İskilip, Çorum, Güncel

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