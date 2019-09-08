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Çorum'da modifiyeli araç festivali

Çorum'da 1. Modifiyeli Araç Festivali'nde 700 araç dereceye girmek için yarıştı.

08.09.2019 16:48 Çorum'da modifiyeli araç festivali
Çorum'da 1. Modifiyeli Araç Festivali'nde 700 araç dereceye girmek için yarıştı.
AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığınca düzenlenen festivale katılmak isteyen araçların sahipleri, kentteki bir AVM'nin açık otoparkında bir araya geldi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği modifiyeli araçların oluşturduğu kortej, renkli görüntülere sahne oldu.
Festival kapsamında modifiyeli araçlar arasında "güzellik" ve "basıklık" kategorilerinde yarışma düzenlendi.
Jüri üyelerinin incelemesinin ardından dereceye giren araçların sürücülerine ödülleri takdim edildi.
Ödül töreninin ardından bazı araçlarla "drift gösterisi" ve "ses şovu" yapıldı.
Festivalin organizatörü AK Parti Çorum İl Gençlik KollarıBaşkanı Fatih Temur, ödül töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 25 ilden 700 civarında modifiyeli aracın katıldığını söyledi.
Çorum'da ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştiğini belirten Temur, "Birbirinden güzel araçlar, iki farklı alanda yarışıp en güzel olmak için mücadele etti. Bu organizasyonun hem modifiyeli araç sürücülerinin, hem de Çorum'un bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin artmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti, Çorum, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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