Çorum'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

15 Kasım 2018 Perşembe 17:12



15 Kasım 2018 Perşembe 17:12

Çorum'da bir apartmanın bahçesindeki motosikletin çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Bahçelievler Mahallesi Ata Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Burak Y, sabah evden çıktığında bahçede bulunan motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.Binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Burak Y, motosikletinin gece bir kişi tarafından çalındığını gördü. Burak Y, emniyete giderek şüpheliden şikayetçi oldu.Burak Y, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 bin lira değerindeki motosikletini çalan kişinin yakalanmasını istediğini belirterek, "Adam elini kolunu sallayarak gelip benim motosikletimi çalıyor. İnşallah motosikletim en kısa sürede bulunur." dedi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, apartmanın bahçesine gelen bir kişinin motosikleti iterek çıkartması, ardından bölgeden uzaklaşması görülüyor.