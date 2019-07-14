14.07.2019 15:50
Haberler» Güncel» Haber

Çorum'da motosikletli gösteriler nefes kesti

Çorum'da motosikletli gösteriler nefes kestiÇorum'da bu yıl 36'ncısı düzenlenen Hitit Fuar ve Festivali'nde motosikletli gruplar gösteri sundu.

Çorum'da motosikletli gösteriler nefes kesti
Çorum'da bu yıl 36'ncısı düzenlenen Hitit Fuar ve Festivali'nde motosikletli gruplar gösteri sundu. Tehlikeli şovlar yapan motosikletliler nefesleri kesti.
Çorum'da valilik ve belediye tarafından düzenlenen 36'ncısı Hitit Fuar ve Festivali'nde, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası'nca motosikletli gösteri düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 500 motosikletlinin yaptığı akrobatik hareketler büyük alkış aldı. Kimi zaman tehlikeli şovlar yapan motosikletliler nefesleri kesti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Motosiklet tutkunları olarak her şeyden önce can güvenliğiniz olmalıdır. Kasksız, eksizsiz yola asla çıkmayın uyarısında bulundu. Çorum'da motosikletli gösteriler nefes kesti
Kaynak: DHA
Çorum, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:38   Otomobilin arka lastiği kafasının üzerinden geçen motosiklet sürücüsü o anları anlattı
17:38   ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
17:37   Son Dakika! Hakkari'den acı haber: 3 asker şehit
17:37   ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
17:37   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de esnaf ziyareti (Aktüel)
17:36   AK Parti'den bağımlılık ile mücadeleye tam destek
17:36   Pençe-2 Harekâtı'nda PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınlar imha edildi