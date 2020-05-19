Çorum'da nostaljik fotoğraf stüdyosuna ilgi

Çorum'da nostaljik fotoğraf stüdyosuna ilgiÇORUM'un İskilip ilçesinde, fotoğrafçı Ömer Erdoğan (40) hayalini kurduğu nostaljik fotoğraf stüdyosu açtı.

Çorum'da nostaljik fotoğraf stüdyosuna ilgi
19.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:44
Çorum'da nostaljik fotoğraf stüdyosuna ilgi
ÇORUM'un İskilip ilçesinde, fotoğrafçı Ömer Erdoğan (40) hayalini kurduğu nostaljik fotoğraf stüdyosu açtı. Stüdyo vatandaşlarca bir müze gibi ziyaret ediliyor.
İskilip ilçesinde fotoğrafçı Ömer Erdoğan, uzun süre eski fotoğraf makinelerini toplayarak biriktirdi. Erdoğan hayali olan nostaljik fotoğraf stüdyosunu açıp, fotoğraf makinelerini yerleştirdi. Erdoğan, fotoğraf stüdyosuna radyo, televizyon, kaset, plak, daktilo ecza dolabı ve kaşıklık gibi aksesuarlar da ekledi. Ziyaretçilerinin geçmişe yolculuk yaptığı fotoğraf stüdyosu müze gibi ziyaret ediliyor.
Geçmişteki fotoğraf dükkanlarından esinlendiğini anlatan Ömer Erdoğan, "1960'lı yıllarda bir fotoğrafçı dükkanında fotoğraf dışında, dilekçe yazılır, pul satılır, kaset, plak gibi ürünlerinde satışı yapılırmış. Biz de bunlardan esinlenerek eski malzemeleri burada sergiliyoruz. Bizim milletimiz küçük şeylerle mutlu olmayı biliyor. Ben de kendimi bu nostaljik fotoğrafçı dükkanında mutlu hissediyorum. Boş vakitlerde burada zaman geçiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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