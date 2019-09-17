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Çorum'da okul çevrelerinde denetim

Çorum'da polis ekiplerince okulların önünde ve çevresinde denetim yapıldı.

17.09.2019 17:22Çorum'da okul çevrelerinde denetim
Çorum'da polis ekiplerince okulların önünde ve çevresinde denetim yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla denetimleri sıklaştırıldı.
Ekipler, eş zamanlı olarak çeşitli okullar ile parklar, sokak aralarında ve metruk binalarda uyuşturucu satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Uygulama çerçevesinde okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT ve üst araması yapıldı.
Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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