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Çorum'da okul önlerindeki denetimde aranan 5 kişi yakalandı

ÇORUM'da, polisin okulların önünde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

17.09.2019 19:30Çorum'da okul önlerindeki denetimde aranan 5 kişi yakalandı
ÇORUM'da, polisin okulların önünde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Çorum'da polis ekiplerince öğrencilerin güvenli şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla okullar bölgelerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öğrenciler ve veliler, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı.



Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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