Ortaokulun Bahçesine Giren Pitbull, 2 Öğrenciyi Yaraladı

Çorum'da bir ortaokulun bahçesine giren pitbull cinsi köpek, daha sonra spor salonuna yönelip öğrencilere saldırdı. Olayda, yaralanan 2 öğrenci ile yaşadıkları korku nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Saldırgan köpek belediye ekipleri tarafından yakalanıp hayvan barınağına götürüldü.

2 ÖĞRENCİYİ ISIRDI

Saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, pitbull cinsi köpek aniden okula girdi. Spor salonuna yönelen köpek, öğrencilere saldırdı. Korku ve panik yaşayan öğrenciler kaçmaya çalıştı. Olayda, 2 öğrenci köpeğin ısırması sonucu yaralandı.

BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınağa götürüldü.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI, 3 ÖĞRENCİ KORKUDAN ŞOK GEÇİRDİ

Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. (11) ve Berak B. (12) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, köpeğin sahibini arıyor.

Kaynak: DHA