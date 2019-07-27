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Çorum'da orman yangını

ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, köylüler ve orman işletme müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

27.07.2019 22:20 Çorum'da orman yangını
ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, köylüler ve orman işletme müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Sinanözü köyünde saat 14.30 sıralarında, ormanlık alanda henüz bilinmeyeden nedenle yangın çıktı. Köy sakinleri, kazma kürek ve hortumlarla alevlere müdahale ederek, durumu jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine Çorum, Amasya ve ilçelerden gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler, köylülerin de yardımıyla müdahale ettiği yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruştma başlatıldı.



Orman İşletme Müdürlüğü, Kargı, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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