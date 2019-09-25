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Çorum'da orman yangını

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı.

25.09.2019 11:54Çorum'da orman yangını
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.
?Yangın, saat 06.00 sıralarında, Osmancık ilçesi Tepeyolaltı köyü ormanlık alanında çıktı. Orman gözetleme kulesindeki görevliler, kızılçam ağaçlarının bulunduğu alandan duman yükseldiğini fark etti. Orman İşletme Müdürlüğü işçilerinin arazözlerle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlatıldı.



Osmancık, Güncel

Kaynak: DHA

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