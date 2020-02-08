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Çorum'da otogarda tabancayla ateş etmek isteyen kadın etkisiz hale getirildi

Çorum'da otogar içinde tabancayla ateş etmek isteyen kadının polis tarafından etkisiz hale getirilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

08.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:40Çorum'da otogarda tabancayla ateş etmek isteyen kadın etkisiz hale getirildi
'da otogar içinde tabancayla ateş etmek isteyen kadının polis tarafından etkisiz hale getirilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, şehirlerarası otobüs terminaline gelen A.S, (48), şehir dışına çıkmak isteyen eşi S.S'ye (45) engel olmak istedi. Bu sırada tartışmaya başlayan çifte otogarda görevli polis ekibi müdahale etti.
Polislerin ve eşinin yanından ayrılan S.S, otobüs peronlarının yakınında çantasından tabanca çıkardı. Ateş etmek isteyen kadına bir polis memuru müdahale etti. Kısa süreli boğuşma sırasında polis memuru, havaya doğru bir el ateş alan tabancayı kadının elinden almayı başardı.
Gözaltına alınan kadın, emniyete götürüldü.
Yaşananlar, otogardaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polis, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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