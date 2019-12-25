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Çorum'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

Çorum'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

25.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:10 Çorum'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Gülmez (53) ve Fahri Kabaca'ya (67), sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Gülmez ve Kabaca, ağır yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların ve sağlık görevlilerinin yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gülmez ve Kabaca'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada kaza anı, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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