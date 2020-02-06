Haberler » Güncel » Çorum'da otomobilin devrildiği kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haber

Çorum'da otomobilin devrildiği kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çorum'un Kargı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

06.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:48Çorum'da otomobilin devrildiği kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
'un ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun yönüne giden Ürdün uyruklu Yosef Allazem'in (40) kullandığı 34 MR 0100 plakalı otomobil, D100 kara yolundaki Hacıhamza köyü yakınlarında refüje çarptı.
Takla atıp, karşı şeride geçerek devrilen otomobildeki sürücü ile yanındaki Turki Almohamad (41) Ahmad (49) ve Hasan Alalı (27) ve Mufida Almahı (52) yaralandı.
Kargı ve Osmancık'taki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Allazem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kargı, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
15:19  Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu kaç yaşında, mesleği ne?
6.02.2020 16:54:22