Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.
14.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:16
Çorum 'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.
Fadime Güneş'in (58) kullandığı 55 ER 798 plakalı otomobil, Eskiekin yolu Bağlar mevkisinde tarlaya devrildi.
Otomobilin ön camından fırlayan sürücünün kayınvalidesi Dilber Güneş (82), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fadime Güneş'in (58) kullandığı 55 ER 798 plakalı otomobil, Eskiekin yolu Bağlar mevkisinde tarlaya devrildi.
Otomobilin ön camından fırlayan sürücünün kayınvalidesi Dilber Güneş (82), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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