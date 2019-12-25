Haberler » Güncel » Çorum'da otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü - Haber

Çorum'da otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü

Çorum'da, otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

25.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:26 Çorum'da otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü
'da, otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Şükrü Uzuner'in (57) kullandığı 19 TN 974 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolunun 5'inci kilometresinde, karşı yönden gelen A.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki yeğeni Recep Uzuner (21) ağır yaralandı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan amca ve yeğeni, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle 30 dakika trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çorum Ortaköy, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:09   Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu - Haber
01:08   Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Haber
01:04   BM'ye göre Güney Sudan'daki sellerden 908 bin kişi etkilendi - Haber
01:02   İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı - Haber
00:59   İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı - Haber
00:04   İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:30   Uzun namlulu silahını temizlemek isteyen özel harekat polisi, silahın ateş alması sonucu şehit oldu - Haber
25.12.2019 01:14:43