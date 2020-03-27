Çorum'da polisten 'safları sıklaştırmayın' uyarısı
Çorum'da polisten 'safları sıklaştırmayın' uyarısıÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günleri camilerin kapatılmasına rağmen az sayıda kişi giriş kapısında namaz kıldı.
27.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:01
Çorum 'da polisten 'safları sıklaştırmayın' uyarısı
ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günleri camilerin kapatılmasına rağmen az sayıda kişi giriş kapısında namaz kıldı. Polis ekipleri kişilere 'safları sıklaştırmayın' uyarısında bulundu.
Çorum'da cuma vakti namaz kılmak isteyen bazı kişiler öğlen vakti Ulu Cami'ye geldi. Polis ekipleri,,koronavirüs salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğunu hatırlattığı kişiler cami girişinde saf tutarak namaza durdu. Polis ekipleri bu kez de kişileri 'safları sıklaştırmayın' diyerek uyardı. Uyarıları dikkate alan kişiler, namazlarını kılıp camiden ayrıldı.
ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günleri camilerin kapatılmasına rağmen az sayıda kişi giriş kapısında namaz kıldı. Polis ekipleri kişilere 'safları sıklaştırmayın' uyarısında bulundu.
Çorum'da cuma vakti namaz kılmak isteyen bazı kişiler öğlen vakti Ulu Cami'ye geldi. Polis ekipleri,,koronavirüs salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğunu hatırlattığı kişiler cami girişinde saf tutarak namaza durdu. Polis ekipleri bu kez de kişileri 'safları sıklaştırmayın' diyerek uyardı. Uyarıları dikkate alan kişiler, namazlarını kılıp camiden ayrıldı.
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Kaynak: DHA