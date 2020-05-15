Çorum'da 'pop star müftü' lakaplı İl Müftü Yardımcısı karantina yurdunda konser verdi

Çorum'da 'pop star müftü' lakaplı İl Müftü Yardımcısı karantina yurdunda konser verdiÇORUM'da, 'popstar müftü' lakabıyla tanınan İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek kentteki yurtta karantinaya alınan vatandaşlar için...

15.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:56
Çorum'da 'pop star müftü' lakaplı İl Müftü Yardımcısı karantina yurdunda konser verdi
ÇORUM'da, 'popstar müftü' lakabıyla tanınan İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek kentteki yurtta karantinaya alınan vatandaşlar için yurt bahçesinde konser verdi.
Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı, kent merkezindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtta karantinaya alındı. 14 gün boyunca burada kalan kişilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için konser etkinliği düzenlendi. Kentte 'popstar müftü' lakabıyla tanınan İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık da yurt bahçesinde konser verdi. Bıyık, kendisine ait besteleri karantinadaki vatandaşlar için seslendirdi. Yurtta karantinadaki vatandaşlar da pencerelerden etkinliği izleyerek alkışla Bıyık'a eşlik etti. Çorum’da ’pop star müftü’ lakaplı İl Müftü Yardımcısı karantina yurdunda konser verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorum, Müftü, Güncel, Haber

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