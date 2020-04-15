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Çorum'da ramazan pidesi 2 lira 25 kuruştan satılacak

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Ramazan pidesinde geçen yılki fiyat tarifesinin geçerli olacağını söyledi.

15.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:19
Çorum'da ramazan pidesi 2 lira 25 kuruştan satılacak
Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Ramazan pidesinde geçen yılki fiyat tarifesinin geçerli olacağını söyledi.

Koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Arslan, bu yüzden Ramazan ayı süresince pideye zam yapmayacaklarını kaydetti.

Oda Başkanı Arslan, "Bu yıl pideye zam yok. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 300 gram sade pide 2 lira 25 kuruştan, yumurtalı-susamlı pide ise 2 lira 75 kuruştan satılmaya devam edecek. Ramazan pidesi 300 gram olacak ve belirlenen bu gramajın altında pide satılmayacak" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Çorum, Güncel
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