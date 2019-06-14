14.06.2019 16:00
Haberler»Güncel » Haber

Çorum'da sağanak

Çorum

ÇORUM'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

ÇORUM'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte, saat 14.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanakta, bazı sürücüler de otomobilleri ile yolda kaldı. Yağmura sokakta yakalananlar ise camilere ve otobüs duraklarına sığındı. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle kapanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.


- Çorum
Kaynak: DHA
Çorum, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:59 Saros Körfezi'nde dev yolcu uçağı batırıldı- (AKTUEL-1)
17:58 Antalya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
17:58 İş Bankası'ndan çocuklara karne hediyesi
17:58 Malatya'da sağanak etkili oldu
17:57 Ankara için sağanak uyarısı
17:57 BAE'nin "Katar'a karşı tedbir" talebine ret
17:57 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını uğurladı