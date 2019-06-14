Çorum
'da sağanak etkili oldu
ÇORUM'da, etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler araçları ile zor anlar yaşadı. Vatandaşlar da, sığındıkları kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.
Kentte, saat 14.00 sıralarında başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanakta, bazı sürücüler de otomobilleri ile yolda kaldı. Yağmura sokakta hazırlıksız yakalananlar ise, camilere ve otobüs duraklarına sığındı. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle kapanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.