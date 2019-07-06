06.07.2019 16:26
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Çorum'da sağanak sele neden oldu

Çorum

Çorum etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, bir köyde hasara neden oldu.

Çorum etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, bir köyde hasara neden oldu.
Merkeze bağlı Hacı Ahmet Deresi köyünde aniden bastıran sağanak, köydeki derenin taşmasına neden oldu.
Taşkın sularının oluşturduğu selde köyün yerleşim merkezi ile tarla ve bahçeleri su bastı.
Herhangi yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı sel baskınının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı.
Köy muhtarı Halil Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki çiftçilerin hasat ettiği buğdayın yaklaşık yüzde 50'sinin sel sularıyla yitirildiğini söyledi.
Yağışın aniden başladığını belirten Damar, "Köyümüzde henüz harmandan çıkmadık. Çiftçilerimizin bir kısmı hasat ettiği buğdayı evlerinin bahçelerinde muhafaza ediyordu. Sel suları buğdayımızın yarısını alıp götürdü." dedi.
Buğdayın yanı sıra hayvanlar için hazırladıkları saman balyalarının da sel sularına kapıldığını anlatan Damar, devletten yardım beklediklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Çorum, Güncel

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