Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkilediÇORUM'da etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

11.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:30
Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi
ÇORUM'da etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını da su bastı. Araçları ile yolda kalan sürücü ve yolcuları ise itfaiye ekipleri kurtardı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Şiddetli fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Sağanak ve dolu, cadde ile sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basarken, araçları ile yolda kalan sürücü ve yolcuları ise itfaiye ekipleri kurtardı. Çorum’da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Çorum, Güncel, Haber

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