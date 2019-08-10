Çorum'da sahibinden kaçan kızgın boğa, kafeyi birbirine kattı! O anlar kameraya yansıdı

Çorum'da sahibinin elinden kaçarak bir kafeye giren kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Kafe oturan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırarak panik içerisinde dışarıya kaçtı.

SAHİBİ TARAFINDAN YAKALANDI

İlğinç olay, Ankara- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Hayvan pazarından kurbanlık alan bir vatandaş, kurbanlık boğayı evine götürdüğü sırada elinden kaçırdı. Kaçan boğa ilçede faaliyet gösteren bir kafenin açık olan penceresinden içerisine daldı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olay sırasında kafede bulunan müşterilerin yaşadığı panik ile açık olan camlardan dışarıya kaçtığı görülürken bir süre dükkan içerisinde kalan kaçak boğa kendisini takip eden sahibi tarafında yakalayarak iş yerinden götürdü.