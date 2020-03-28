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Çorum'da şehirlerarası terminal sessizliğe gömüldü

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında şehirleri arası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından Çorum'da ulaşım hizmetleri durdu.

28.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:20
Çorum'da şehirlerarası terminal sessizliğe gömüldü
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında şehirleri arası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından Çorum'da ulaşım hizmetleri durdu.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Korona virüs genelgesine göre şehirler arası otobüs seyahati valilik iznine bağlandı. Bugün saat 17.00'den sonra valilik izni alamayan vatandaşlar, izin alana kadar bulundukları ilde kalacak.

Aynı zamanda tedavi için farklı bir ile sevk edilenler, ağır hasta olanlar, birinci derece yakını vefat edenler ve bulundukları ilde kalacak yeri olmayan kişiler, Seyahat İzin Kurulu'nun iznine tabi olacaklar.

'Firmalar bürolarını kapattı'

Kararın ardından Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bazı firmalar bürolarını kapatırken, otobüsleri de peronlara çekti. Bugüne bileti olan ve transit olarak devam eden yolcuların ise seyahatleri kısmen gerçekleşiyor.

Kısıtlamanın ilçeler arası ulaşıma nasıl yansıyacağı ile İl Pandemi Kurulu tarafından alınacak kararların ardından netleşeceği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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