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Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

18.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:36Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
'da çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Y. K. (46), ve H.K arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. üzerinde taşıdığı tabanca ile Y.K.'yı bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından şüpheli H.K. kaçarken, yaralı Y. K. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından H.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - ÇORUM

Bahçelievler, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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