Haberler » 3. Sayfa » Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı - Haber

Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

24.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:25Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Çiriş 1. Sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, M.C.Y. adlı şahıs daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen şahıslarla Paşa Hamamı önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.C.Y. yanında bulunan pompalı tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu A.M.Ü., B.Ö., S.Ö. ve H.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi alınırken, yaralılardan durumu ağır olan B.Ö.'nün ameliyata alındığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken sokak trafiğe kapatıldı. Olayın ardından kaçan M.C.Y.'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. - ÇORUM

Polis, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:05 Gece çıkan yangın 6 evi küle çevirdi
17:03 36 yaşındaki zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor
17:02 Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü
16:59 Taksim'de alkollü şahıs kavga ettiği kağıt toplayıcısını bıçakladı
16:49 Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
24.11.2019 17:14:19