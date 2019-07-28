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Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

28.07.2019 16:52 Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, M.E. ve U.K, Samsun- Ankara kara yolu Buharaevler Kavşağı'nda, husumetli oldukları T.S. ve U.K'nin silahlı saldırısına uğradı.
El ve diz bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralanan M.E. ve U.K, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, zanlılar T.S. ve U.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara, Samsun, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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