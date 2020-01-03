Haberler » Güncel » Çorum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne-oğul, öldü - Haber

Çorum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne-oğul, öldü

ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz (46), hayatını kaybetti.

03.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:13 Çorum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne-oğul, öldü

ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz (46), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Mahallesi Zafer 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Güleser Gökgöz ile oğlu Murat Gökgöz'den alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Güleser Gökgöz ve oğlu Murat Gökgöz'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

ve oğulun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Kale, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:25   BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN - Haber
21:24   Kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haber
21:24   Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş - Haber
21:23   Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı (2)- Yeniden - Haber
21:17   Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında anıldı - Haber
20:48   ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
3.01.2020 21:32:56