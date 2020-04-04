Çorum'da sokağa çıkan ayakkabı boyacısı kardeşler, evlerine götürüldü
Çorum'da sokağa çıkan ayakkabı boyacısı kardeşler, evlerine götürüldüÇORUM'da sokağa çıkma yasağına uymayan yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşler, polis ekiplerince alınarak evlerine götürüldü.
04.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:31
ÇORUM'da sokağa çıkma yasağına uymayan yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşler, polis ekiplerince alınarak evlerine götürüldü.
Kent merkezinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağını denetledi. Eğri Dere sokak üzerinde yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşleri fark eden polis, uyarılarda bulundu. Ekipler, çocukları alarak evlerine götürdü.
Kaynak: DHA