Çorum'da sokağa çıkan yaşlılar, pencereden torunları ile bayramlaştı

Çorum'da sokağa çıkan yaşlılar, pencereden torunları ile bayramlaştıÇORUM'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan bugün verilen izinle sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yakınlarının evlerine giderek pencerelerden torunlarıyla bayramlaştı.

24.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:26
Çorum'da sokağa çıkan yaşlılar, pencereden torunları ile bayramlaştı
ÇORUM'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan bugün verilen izinle sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yakınlarının evlerine giderek pencerelerden torunlarıyla bayramlaştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı. Yaşlılar kent merkezinde sokak ve caddelerin yanı sıra parklarda oturarak zaman geçirdi. Bazı yaşlılar ise torunlarını görmek için kilometrelerce yol yürüdü, pencereden bayramlaştı. Torunuyla pencereden konuşan 65 yaşındaki Emine Tiryaki, "Bugün bayram. Herkesin bayramını kutluyorum. Bende torunumla ancak camdan bakarak bayramlaştım? dedi. Emine Tiryaki'nin torunu 4 yaşındaki Ebrar Tiryaki ise 'Çıkamıyorum sokağa bende anneannemin bayramını camdan kutlarım" dedi.
Eşiyle yürüyüşe çıkan Mehmet Çiftçi de "Bayramlaşma uzaktan uzağa camdan cama. Torunumun yanına gittim pencereye çıktılar. Bayramlaştık. Dedim ki 'her bayram siz geliyordunuz bizim elimizi öpmeye bu bayram da biz size geldik'. Bugünlerin geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Çorum’da sokağa çıkan yaşlılar, pencereden torunları ile bayramlaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Çorum, Güncel, Haber

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