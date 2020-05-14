Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu

Çorum'da sokak ortasında başından vurulduÇORUM'da, Fatih E. (21) yol ortasında karşılaşıp tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vuruldu.

14.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:42
Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu
ÇORUM'da, Fatih E. (21) yol ortasında karşılaşıp tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vuruldu. Fatih E.'nin yaralandığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olay, saat 02.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Fatih E., bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada karşılaştığı Kazım B. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Fatih E.'ye ateş etti. Fatih E., başına isabet eden kurşunla yaralanırken, Kazım B. motosiketiyle kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatih E., ambulansla götürüldüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan Kazım B.?yi yakalamak için çalışma başlattı. Kazım B.'nin Fatih E.'yi vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çorum’da sokak ortasında başından vuruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Çorum, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Haber
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Haberler››Güncel››Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Mersin'de karantinası biten 170 kişi memleketlerine gönderildi - Haber 18:25: Edirne'de koronadan ölen eczacı 'Eczaneler Günü'nde' anıldı - Haber 18:25: Antalya'da özel tekne ile amatör su ürünleri avcılığı başlıyor - Haber 18:24: İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 42'LERE ULAŞTI - Haber 18:24: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Haber 18:02: Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı - Haber 17:49: Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti - Haber 17:36: Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:44: Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz - Haber