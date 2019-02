Çorum'da Son 2 Ayda 40 Doktor Görevinden İstifa Etti

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde 2 ayda 40 doktor çeşitli nedenlerle hastane ile ilişiklerini kesti.

Nüfusu 600 binlere dayanan Çorum'da sağlık alarm vermeye başladı. Son iki ay içerisinde Doç Dr., Yar. Doç ve Uzman olmak üzere 40 doktor görevinden istifa ederek Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle ilişiklerini kesti.

DOKTORLAR GÜNLÜK 120 HASTA BAKIYORDU

T24'ün haberine göre; hastanede görev yapan doktorların şu an itibari ile iş yükleri had safhaya ulaşmış durumda. Yapılan muayenelerin sağlıklı olabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre her hasta için 20 dakika ayrılması öngörülüyor. Sekiz saat mesai göz önüne alındığında bir doktorun günlük muayene edeceği hasta sayısı da 24'e tekabül ediyor. Ancak, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor başına günlük 120 ila 150 arasında hasta muayenesi düşüyor.

Son zamanlarda hasta yakınları ve sağlık çalışanları arasında meydana gelen adli olayların ana müsebbibinin de iş yükünün kaldırılamaz hal almasının yattığı biliniyor.

BAZI DALLARDA DOKTOR YOK

Öte yandan hastaneden tayin isteyen sağlık personellerinin de aynı nedenleri gerekçe gösterdikleri iddialar arasında. Bünyesinde 33 dal bulunan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bazı dallarda muayene edecek doktor yok.

Buna göre nükleer tıp, gastro entoloji, çocuk endokroloji, çocuk kardiyoloji, romatoloji, hemotoloji, göğüs cerrahi ve onkoloji bölümlerin de görevli doktor bulunmuyor.

Hastaların ultrason çekimi için sıra doktor yokluğundan 8 ay sonraya veriliyor. Yine fizik tedavi ünitesi yetersizliğinden ameliyat olan bir hastaya fizik tedavi sırası 6-7 ay sonrayı bulabiliyor.