Çorum'da suç örgütü operasyonda 8 tutuklama

Çorum'da suç örgütü operasyonda 8 tutuklamaÇORUM'da gerçekleştirilen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden, 8'i tutuklandı.

13.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:01
Çorum'da suç örgütü operasyonda 8 tutuklama
ÇORUM'da gerçekleştirilen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden, 8'i tutuklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 senet, 20 bin TL para, 20 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Kentte faaliyet gösteren bazı fırın işletmelerinde yapılan aramalarda ise suç örgütüne verilen paralara ilişkin kayıtlara ulaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından 8 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.B., O.Ş, A.Ç., F.T., O.Ş., N.E, A.K. ve H.K, tutuklandı. Çorum’da suç örgütü operasyonda 8 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel, Haber

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