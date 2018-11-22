Çorum'da Şüpheli Ölüm

Çorum
'da hayvan otlatmak için evinden ayrılan bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay, merkeze bağlı Elicek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan E.T. (47) hayvanlarını otlatmak için sabah saatlerinde evden ayrıldı. E.T.'den haber alınmaması üzerine yapılan aramada şahıs köyün 4-5 kilometre dışında bulunan kayalık arazide ölü bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın av tüfeği ile göğsünden vurularak öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından olay yerinde bulunan av tüfeği muhafaza altına alınırken, E.T'nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Sabah,Çorum
22 Kasım 2018 Perşembe 11:16