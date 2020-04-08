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Çorum'da sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisi kamyonetin çarpması sonucu yaralandı

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kara yolunda sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisi, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

08.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:28
Çorum'da sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisi kamyonetin çarpması sonucu yaralandı
Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kara yolunda sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisi, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyahatlere getirilen düzenleme nedeniyle Çorum- Samsun kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önünde bulunan kontrol noktasında sürücü ve yolcuların ateşini ölçen İl Sağlık Müdürlüğü personeli Rüveyda Bilgin'e (31), Fevzi K'nin kullandığı 05 RE 569 plakalı kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Bilgin, olay yerine çağrılan ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü Fevzi K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, hastaneye giderek Bilgin'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Rüveyda Bilgin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Samsun, Çorum, Güncel
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