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Çorum'da takla atan otomobildeki 1 bebek ile çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 bebek ve 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

22.08.2019 18:24 Çorum'da takla atan otomobildeki 1 bebek ile çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 bebek ve 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Zekeriya Altunay'ın (52) kullandığı 05 KD 095 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 15'inci kilometresinde, sürücüsünün lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.
Yol kenarındaki moloz yığınına çarparak durabilen otomobildeki 1 yaşındaki bebek Ayaz Altunay olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan sürücü ile Ayşegül (25), Zekeriya (9) ve Melike Altunay (20) ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 9 yaşındaki Zekeriya Altunay da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayaz bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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