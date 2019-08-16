Haberler» Güncel» Haber

Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü

ÇORUM'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.

16.08.2019 11:03 Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü
ÇORUM'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.
Yangın, sabah saatlerinde Kargı ilçesi Saraycık köyünde tek katlı bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev yanarak kül oldu. Evde yapılan incelemede Said ve felçli olduğu öğrenilen eşi Teslime Kayakıran'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Saraycık, Sabah, Kargı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:49   Büyükşehir Batı Gazi'de asfalt öncesi altyapı çalışması başlattı
12:49   Para dolu çantayı sahibine ulaştıran işçi ödüllendirildi
12:49   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
12:49   - Çin'deki Heyelanda Ölü Sayısı 7'ye Çıktı
12:48   Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi
12:47   İSTANBUL - (ÖZEL) - FATİH'TE TRAMVAY YOLUNDAKİ FECİ KAZA KAMERADA
12:47   Yerli tohum üretimi ve ihracatında rekor artış