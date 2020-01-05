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Çorum'da toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

05.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:54 Çorum'da toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Boğabağı köyünde, su kanalı açmak için iş makinesiyle gerçekleştirilen çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada işçilerden Ü'nün toprak altında kalması üzerine arkadaşları durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Vücudunun bir bölümü toprak altında kalan Aydın Ü, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralanan Aydın Ü, sedye yardımıyla 3 metrelik çukurdan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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