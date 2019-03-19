Çorum'da "Torbacı" Operasyonu

Kaynak: AA

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi.Eş zamanlı operasyonda S.K, S.S.Ç, E.Y, M.T, O.K, G.G. ve T.S. gözaltına alındı.Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 126 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 800 lira ele geçirildi.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.