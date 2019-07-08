08.07.2019 15:56
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Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cemil Aytumur'un kullandığı 19 TR 816 plakalı otomobil, Sungurlu-Kızılırmak kara yolunun 25'inci kilometresinde Murat B. yönetimindeki 18 DE 687 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Aynı istikamete giden Satılmış Avşar'ın idaresindeki 18 AAF 869 plakalı otomobil de diğer otomobile çarptı.
Kazada sürücülerden Aytumur, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Avşar, olay yerine sevk edilen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aytumur'un cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: AA
Sungurlu, Çorum, Güncel

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